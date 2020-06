Fernando Rocha foi solidário e Diogo já recebeu uma mão mioeléctrica

No início do ano, o comediante Fernando Rocha foi a estrela de um espetáculo de angariação de fundos destinados a Diogo, de 11 anos, que necessitava de uma mão mioelétrica. O rapaz recebeu agora a nova prótese, como deu a conta a sua mãe nas redes sociais, onde também o humorista se manifestou satisfeito por ver o resultado da sua ação de solidariedade.

Diogo Farinhoto, da freguesia de Gondar e Orbacém do concelho de Caminha, nasceu sem a mão direita e necessita regularmente de ter uma nova mão mioelétrica, com os custos a rondarem os 15 mil euros. Face à dificuldade da família, Fernando Rocha prontificou-se para reunir pessoas num espetáculo de angariação de verbas, o que se realizou em janeiro no Pavilhão Municipal de Caminha, numa organização com a câmara local.

Foram conseguidos 11 mil euros e o Diogo recebeu agora uma nova mão mioelétrica, a terceira dos seus 11 anos e pela qual aguardava há um ano, conta o jornal Terra e Mar. A mãe de Diogo, Elisabete Gonçalves, revelou a este jornal que a nova prótese será mais duradoura que as anteriores na medida em que é já um tamanho para adolescentes, preparado para adaptar-se ao crescimento. A mãe divulgou um pequeno vídeo com Diogo a experimentar a nova prótese.

O comediante Fernando Rocha também partilhou nas suas páginas de Facebook e Instagram a novidade. "Já chegou a mão do Diogo, que sejas feliz amigo e quando essa mão deixar de ser compatível com o teu tamanho, voltaremos a fazer um espetáculo para adquirir outra prótese, fica aqui a promessa. Um grande abraço meu bom amigo", escreveu no Facebook.

Fernando Rocha partilhou depois um vídeo com o adolescente já a usufruir da mão mioelétrica.