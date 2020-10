Fenprof diz que há 122 escolas com casos de covid-19 e divulga lista

Já foram detetados casos confirmados de covid-19 em pelo menos 122 escolas de 66 municípios, informou esta sexta-feira o Secretariado Nacional da Federação Nacional dos Professores.

De acordo com a nota, entre os estabelecimentos afetados estão 106 públicos e 16 privados.

A FENPROF estranha por isso as contas da Direção-Geral de Saúde, que apenas identifica 23 surtos em escolas do país, acusando a DGS de não respeitar "o que dispõe o documento Referencial para as escolas 2020".

"Neste momento, os níveis de preocupação dos docentes, e não só, aumentaram, dada a forma como Ministério da Educação, autoridades de saúde e escolas estão a lidar com o problema. Embora com medidas distintas entre escolas, por norma, a pessoa infetada é colocada em isolamento profilático, mas todos os que, com ela, partilharam espaços continuam a deslocar-se às escolas, sem que seja realizado qualquer teste. Assim, quando surgem casos de Covid-19, a norma tem sido a não realização de testes, pedindo-se, apenas, a que cada um esteja atento à eventualidade de serem desenvolvidos sintomas sugestivos de estar infetado", poe ler-se na nota divulgado no site da FENPROF.

"A FENPROF denuncia esta discriminação e contesta este aligeiramento do problema, exigindo do Ministério da Educação a garantia de adoção de procedimentos padronizados em todos os concelhos do país, bem como a realização de testes sempre que surjam situações de Covid-19 nas escolas, pois não se admite que aos professores, como toda a comunidade escolar, seja dado um tratamento discriminatório", acrescentou.

A Federação dos Professores divulgou ainda a lista de escolas que "detetaram casos positivos em alunos, docentes e/ou trabalhadores não docentes".

