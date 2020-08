Explosão de gás em Câmara de Lobos faz três feridos

"Cerca de 08:00 fomos alertados para a suspeita de uma explosão num bloco de apartamentos, num terceiro piso, o que se veio a confirmar, que provocou três vítimas [feridos]", disse fonte dos bombeiros de Câmara de Lobos à agência Lusa.

Os feridos "foram transportadas para as Urgências do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal", adiantou.

A mesma fonte acrescentou que, pelas 09:45, as equipas da corporação "ainda estavam no local, em trabalho, a avaliar os danos, incluindo os provocados nos outros apartamentos".

Para esta ocorrência foram enviados 11 elementos da corporação, apoiados por cinco viaturas, sendo uma de comando, três ambulâncias e um veículo de combate a incêndios.