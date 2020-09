Evacuada aldeia em Arcos de Valdevez devido a proximidade de fogo

A aldeia de Cheda, em Tabaçô, Arcos de Valdevez, foi evacuada esta terça-feira cerca das 17:00 devido à proximidade de um incêndio que deflagrou cerca das 14:35, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a mesma fonte, os habitantes foram retirados das habitações para um local seguro definido pela Junta de Freguesia, sendo que cerca das 19:00 as chamas foram dadas como dominadas.

A fonte adiantou "não haver registo de danos humanos e materiais".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Àquela hora combatiam o incêndio 54 operacionais e 13 viaturas, apoiadas pelo único meio aéreo sediado no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez.

Em Monção, o incêndio que deflagrou cerca das 17:08 em Leiradelo, na União de Freguesias de Anhões e Luzio "lavra com bastante intensidade e próximo de habitações".

Segundo a fonte da proteção civil, "os habitantes de Leiradelo, que está integrada no programa Aldeia Segura/Pessoa Segura poderão vir a ser evacuados das suas casas".

Cerca das 19:00 combatiam este fogo 40 operacionais e 12 viaturas.

Incêndios de Viana do Castelo e Monção "são os que mais preocupam", diz Proteção Civil

Em Viana do Castelo, "o incêndio que deflagrou cerca das 09:20 na freguesia de Vila Nova de Anha, e que já tinha sido dado como dominado, sofreu reativações intensas e lavra próximo de habitações".

Neste incêndio, cerca das 19:41, estavam envolvidos 57 operacionais, 19 viaturas e um meio aéreo.

A fonte da proteção civil disse que os incêndios de Viana do Castelo e Monção "são os que mais preocupam" e apontou "a rapidez com que os fogos estão a atingir dimensões de difícil combate e as várias ignições com intervalos de tempo muito curtos, que obrigam à dispersão dos meios disponíveis," como as principais dificuldades enfrentadas pelos bombeiros.