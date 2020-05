O concurso desta sexta-feira do Euromilhões tinha um primeiro prémio de 40 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador foi contemplado com os sete algarismos sorteados no concurso de terça-feira.

No sorteio 35/2020 do Euromilhões a chave vencedora é a seguinte: 19-20-38-45-47 e as estrelas 2 e 6.