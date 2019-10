Estudante portuguesa de Erasmus morre em Praga

Estudante natural de Alcobaça morreu esta tarde numa avenida de Praga, na República Checa, em consequência de um atropelamento por um elétrico. Segundo as autoridades checas, o óbito foi declarado logo no local e a embaixada portuguesa informada sobre a ocorrência

A jovem, que estava a terminar a licenciatura de Estudos Gerais na Faculdade de Letras de Lisboa, vivia em Praga desde o dia 20 de setembro no âmbito do Programa de Erasmus para cumprir a parte letiva que lhe competia na Faculdade de Artes Charles University.

A morte da jovem foi comunicada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no seu portal.

Numa nota publicada, o diretor da FLUL, Miguel Tamen, manifestou, "em nome de toda a comunidade académica, o mais profundo pesar" pela morte da aluna e que a FLUL está "a prestar todas as diligências necessárias de apoio à família" da estudante.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, lamentou também a morte da estudante, natural de Alcobaça, distrito de Leiria e expressou igualmente "as condolências à família da estudante".

À Lusa, fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu que a embaixada já falou com a família da portuguesa, a quem apresentou as suas condolências.

"A embaixada acompanhará o processo de transladação do corpo, disponibilizará os documentos necessários e prestará apoio à família nesta hora difícil, nomeadamente no contacto com as entidades checas", referiu a mesma fonte.