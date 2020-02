Estátuas vandalizadas no Porto com "lágrimas" azuis

Foram várias e todas na mesma noite, Um conjunto de estátuas da cidade do Porto surgiram vandalizadas. Nas efígies representadas foi colocada tinta de cor azul que escorre desde os olhos das figuras, no que se assemelha a lágrimas. A motivação é desconhecida.

Aconteceu nas estátuas do Jardim do Calém e do Homem do Leme, ou no conhecido Anjo, na Cantareira (Foz) Também o monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, na Rotunda da Boavista, foi atingido.

Os atos de vandalismo foi denunciados através da partilha de imagens no Facebook pelo fotógrafo Egidio Santos.

A Câmara do Porto diz, em reação citada pelo Jornal de Notícias, que "as situações já foram detetadas e que estão já agendadas intervenções de limpeza".