Estado de Emergência: mais 67 pessoas detidas por desobediência

Páscoa em isolamento sim, mas com todos os pesticos habituais. Saiba como

Até às 17h00 desta quinta-feira foram detidas 67 pessoas por crime de desobediência, das quais 18 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 29 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário,8 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 1 por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período, foram encerrados 223 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de Estado de Emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, onde se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais., diz nota do Ministério da Administração Interna, que "insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mesma nota dá ainda conta de que "a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população" nesta fase de renovação do Estado de Emergência.

A renovação do Estado de Emergência entrou em vigor às 00h00 do dia 3 de abril e prolonga-se por mais 15 dias.