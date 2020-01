Escola evacuada devido a fuga de gás em Mirandela

Uma fuga de gás em Mirandela levou esta quarta-feira à evacuação do edifício onde funciona uma creche e a escola de música Esproarte e a suspensão das aulas até reavaliação das condições, adiantou à Lusa a fonte municipal.

O edifício é propriedade da câmara municipal e esteve ocupado até há alguns anos pelo Instituto Jean Piaget, que tinha ali em funcionamento um laboratório que estava agora a ser desmantelado e onde teve origem a fuga de gás, como indicou à Lusa a presidente da autarquia, Júlia Rodrigues, que é também responsável pela Proteção Civil Municipal.

O sistema de evacuação do edifício foi acionado e as cerca de 100 pessoas que se encontravam no local saíram "em segurança", segundo disse.

De acordo ainda com a autarca, um jovem que sofria de problemas respiratórios sentiu-se mal e foi levado para o hospital de Mirandela.

O alerta para o incidente foi dado às 10:39 e uma hora depois a Autoridade Nacional da Proteção Civil deu como fechada a ocorrência que envolveu seis bombeiros e polícias e duas viaturas. O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Bragança confirmou à Lusa que não se registaram feridos, apenas um jovem se sentiu mal.

No edifício funciona atualmente a creche Nuclisol do Instituto Jean Piaget com 40 crianças e a escola de música Esproarte, que se mudou para o local este ano.

No total estariam nas instalações, entre crianças e adultos, "cerca de 100 pessoas", como indicou à Lusa a coordenadora municipal da Proteção Civil, Maria Gouveia.

Trabalhos para desmantelar laboratório na origem da fuga de gás

A coordenadora adiantou que ao final do dia serão feitas novas medições dos gases no edifício para as diferentes entidades envolvidas decidirem se estão reunidas condições para retomar a atividade na manhã de quinta-feira.

Na origem do acidente estiveram, segundo a presidente da câmara, Júlia Rodrigues, trabalhos que o Instituto Piaget está a fazer para desmantelar o antigo laboratório que ali funcionava.

O equipamento já tinha sido retirado das instalações, mas terão ficado três botijas de gás propano ativas. As obras em curso, de acordo com a autarca, terão danificado um dos tubos do gás que se propagou pelo edifício todo.

O sistema de evacuação foi acionado e as crianças do infantário foram recolhidas nas instalações da PSP, que ficam em frente do outro lado da avenida, até os pais as irem buscar.

Curiosamente, a creche Nuclisol tinha programado para a manhã de hoje um simulacro para testar as condições de segurança, contou a autarca.