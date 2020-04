É português e tem 19 anos o suspeito do cibertaque contra Altice e Benfica

A Polícia Judiciária vai averiguar as circunstâncias em que o crime ocorreu

Página da APAF pirateada em defesa do 'hacker' Rui Pinto

Um jovem de 19 anos, de nacionalidade portuguesa, é o principal suspeitos de vários ataques informáticos a diversas estruturas do Estado e empresas, incluindo o ciberataque dirigido este mês à Altice Portugal, de acordo com a investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária (PJ).

Numa operação esta quarta-feira, coordenada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), fora feitas buscas a dois suspeitos, este e outro jovem de 23 anos, engenheiro informático, mas só o primeiro ficou detido. O segundo foi ouvido e constituído arguido.

Em causa estão crimes de sabotagem informática, acesso ilegítimo e acesso indevido, cujas penas podem ir dos dois aos 10 anos de prisão, caso o resultado da ação seja considerado grave.

Os dois hackers, de nacionalidade portuguesa, pertencem à Cyber Team, um coletivo de hacktivistas que já estava referenciada pelas autoridades, inspirado e com ligações ao movimento internacional Anonymous.

O principal protagonista assume-se nas redes sociais como 'Zambrius', foi detido na zona da Ericeira. As autoridades sabem que será o fundador do Cyber Team, um coletivo de hacktivistas inspirado e com ligações ao movimento internacional Anonymous, que tem reivindicado vários ataques informáticos.

O símbolo do Cyber Team está divilgado na página de Facebook do grupo © D.R.

Este jovem já tinha sido detido em 2017, com 16 anos, e alvo de medidas cautelares (devido à idade) no âmbito da operação "Caretos" da PJ, que desmantelou, em 2015 e 2016, um vasto grupo de hackers que tinham atacado várias estruturas do estado, entre as quais a própria Judiciária e a Procuradoria-Geral da República.

Além do ataque à Altice, é também suspeito de ser os autor de ciberataques contra outras entidades e organizações do nosso país ligadas à Justiça, à Saúde, ao Desporto e a Forças de Segurança.

Boa parte destes ataques foram reivindicados nas próprias contas da Cyberteam nas redes sociais, como aconteceu no passado dia 25 de abril, incluindo o que teve como alvo a EDP e outro ao Banco de Portugal, este mês, embora estes não tivesse sido ainda confirmados na investigação das autoridades.

Mensagens de protesto

Entre os alvos confirmados do Cyber Team estão o ministério da Cultura (foram atacados vários sites de museus), o ministério da Saúde, a Universidade Nova, os Serviços Sociais da GNR, o Sport Lisboa e Benfica, a Associação Portuguesa de Árbitros (esta reivindicada como um protesto contra a prisão de Rui Pinto), Federação Portuguesa de Natação, entre outros.

Fonte judicial que acompanhou a investigação assinalou ao DN que este grupo aumentou nos últimos meses os ataques informáticos, não demonstrando nenhum sinal de querer parar as suas ações ilícitas contra várias entidades do Estado, o que é agravado pelo atual momento de luta contra a pandemia provocada pela covid-19.

Ao que o DN conseguiu ainda apurar destes ciberataques resultaram, em alguns casos, na exfiltração de dados pessoais, de dados confidenciais e sabotagem informática.

Pelo menos desde 2011, que as autoridades referenciaram grupos seguidores dos Anonymous, como o Anonymous Portugal, o Lulzec, o Team Whit3 Portugal, o Sudoh4ck3rs e o Cyber Team.

Em 2016, como foi referido atrás, foram detidos vários elementos destes grupos, mas em janeiro deste ano as autoridades voltaram a ter notícias de ataques que se enquadrava no modus operandi destes coletivos: entrar nos sistemas informáticos, utilizando software malicioso, com o objetivo de extrair e divulgar dados através nas suas redes sociais.

Uma das marcas características de grupos como o Cyber Team é atacar em datas ou eventos nacionais simbólicos com o objetivo de ter um significado de protesto. Foi o caso do passado dia 25 de abril, durante o qual várias entidades foram alvo de ciberataques reivindicados pelo Cyber Team.

A designada "OP25ABR" é realizada pela "comunidade" hacker nacional, visando instituições que, no seu entender, representam formas de limite à sua liberdade.