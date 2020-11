Duarte da Costa substitui Mourato Nunes na Proteção Civil. Dos rangers a presidente

O brigadeiro-general José Manuel Duarte da Costa foi o nome escolhido pelo governo para presidir à Proteção Civil, após a saída de Mourato Nunes do cargo, segundo comunicado enviado esta tarde às redações.

"Tendo cessado, no início de novembro, a comissão de serviço do tenente general Carlos Mourato Nunes como Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, indigitou o Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", lê-se no comunicado.

Com 59 anos, Duarte da Costa é, desde maio de 2018, comandante operacional nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da ANEPC. Sobe assim à presidência da instituição.

Ainda segundo o mesmo comunicado, Duarte da Costa "foi responsável pela direção do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, pela garantia do funcionamento operacional e da articulação com todos os agentes de proteção civil integrantes do sistema de proteção e socorro", bem como "pela coordenação operacional dos comandos de agrupamento distrital de operações de socorro, e por assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver, requereram a sua intervenção".

Contactado pelo DN. o agora indigitado novo comandante da Proteção não quis prestar declarações neste momento.

Eduardo Cabrita agradeceu ainda o "trabalho e dedicação" de Mourato Nunes.