DGS não recomenda isolamento a pessoas vindas dos estrangeiro

O despacho esta sexta-feira publicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que "não existe recomendação para evicção escolar ou profissional, ou necessidade de isolamento" para "as crianças, jovens e adultos que regressem de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão".

Contudo, a DGS aconselha que, durante os 14 dias seguintes ao regresso a Portugal, as pessoas vigiem a temperatura duas vezes por dia, que estejam atentas ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldades respiratórias.

É também recomendando que, no mesmo período, seja cumprido o distanciamento social, evitando a frequência de locais muito frequentados e fechados e que sejam evitados os cumprimentos com contacto físico.

Estas medidas, refere o despacho, enquadram-se na Emergência de Saúde Pública Internacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, num período em que "os países aumentaram a sua vigilância para diagnosticar rapidamente possíveis novos casos de covid-19".

O mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira (27 de março), que inclui os dados recolhidos até às 24:00 do dia anterior, aponta para 4268 infetados (um aumento de 20% em relação a ontem), 76 mortos e 43 recuperados da infeção causada pela covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 724 casos e registadas mais 16 mortes em Portugal.

Estão internadas 354 pessoas, 71 nos cuidados intensivos. Aguardam resultados laboratoriais 3995 cidadãos e 19816 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Até agora, a taxa de letalidade portuguesa - cerca 1,8% de acordo com a informação prestada por Graça Freitas - está a baixo da maioria dos países (2%). "O aumento [da morbilidade] é um aumento expectável tendo em conta o período de doença", disse. 87% dos mortos registados em Portugal dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos (os mais infetados também) e a maioria das vitimas mortais são do sexo masculino: 43 homens e 27 mulheres.

Já o aumento do número de infetados também pode estar ligado ao crescimento da capacidade de de testagem. "Têm sido testadas cada vez mais pessoas. Ontem foram cerca de 2500 pessoas para uma capacidade de testagem de cerca de 5600", apontou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Quanto aos sintomas confirmados entre os doentes de covid-19, mais de metade das pessoas (60%) revelam tosse, 51% febre, 35% dores musculares, 28% cefaleia, 24% fraqueza generalizada e 19% dificuldades respiratórias.

A região mais afetada do país continua a ser o norte (2443 casos, 33 mortes), depois Lisboa e Vale do Tejo (1110, 24 mortes). Seguem-se o centro (520, 18 mortes), o Algarve (99, uma morte), o Alentejo (30), os Açores (24 casos) e a Madeira (21).

Numa análise mais fina da caracterização demográfica, o Porto (317 casos), Lisboa (284), Vila Nova de Gaia (262), Maia (171) e Gondomar (149) são os concelhos onde existem o maior número de infetados com o novo coronavírus. Sendo que até ao dia de ontem era Lisboa que liderava esta tabela.

Recomendações da DGS:

Para evitar que a epidemia se espalhe a DGS reforça os conselhos relativos à prevenção: evitar contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lavar frequentemente as mãos, evitar contacto com animais, tapar o nariz e a boca quando espirra ou tosse e lavar as mãos de seguida pelo menos durante 20 segundos. Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), a autoridade de saúde pede que não se desloque às urgências, mas para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24). A tosse é o sintoma mais frequente (65%) entre os casos confirmados, seguida de febre (46%), dores musculares (40%), cefaleia (37%), fraqueza generalizada (24%) e, por último, dificuldades respiratórias (10%).

