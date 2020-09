DGS divulga documento com as medidas que escolas devem seguir... Pelo menos para já

A Direção-Geral de Saúde (DGS) publicou esta sexta-feira o conjunto de medidas que as escolas devem adotar no contexto da pandemia de covid-19. O documento "Referencial Escolas - Controlo da transmissão de covid-19 em contexto escolar" já pode ser consultado e descarregado no site da DGS aqui.

De acordo com a DGS, o objetivo "é servir como referencial de atuação para a prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos, contactos e surtos de covid-19 em contexto escolar". Será enviado pelo Ministério da Educação aos estabelecimentos de ensino.

Segundo consta no documento, quando dois alunos ou mais estiverem infetados, será considerado existir um surto independentemente de serem ou não da mesma turma, embora a DGS divida os surtos em quatro tipos: na mesma turma, com ou sem ligação epidemiológica e sem controlo de transmissão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento científico, bem como a evolução da situação epidemiológica, não dispensando, contudo, a consulta e cumprimento da legislação em vigor ou outras orientações específicas para os estabelecimentos de educação ou ensino, e em particular, as orientações emanadas do Ministério da Educação, no passado dia 3 de julho, relativas à organização do ano letivo 2020/2021", refere a DGS numa nota enviada à imprensa.

De resto, este conjunto de medidas não é considerado fechado pela DGS. Refere esta instituição que "durante a próxima semana, o documento será objeto de contributos para ser aperfeiçoado e consolidado".