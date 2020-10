Maus tratos, agressões e ameaças de morte: detido homem de 20 anos em Felgueiras por agredir namorada

"No âmbito de um processo por crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor, de forma reiterada, infligiu maus-tratos verbais, psicológicos, agrediu fisicamente, e ainda dirigiu ameaças de morte à vítima, mulher de 22 anos, sua namorada desde dezembro passado", refere a GNR em comunicado.

Segundo adianta a GNR, "durante a investigação foi possível apurar que o agressor, contra a vontade da vítima, recorrendo à força física e privando-a da sua liberdade, obrigou-a a entrar na sua habitação, no interior da qual a agrediu, tendo a vítima necessitado de receber tratamento hospitalar".

"O comportamento do agressor revelou ser possessivo e controlador, perseguindo a vítima nos diversos locais onde esta se dirigia e esperando-a à porta de casa dela, ameaçando-a recorrentemente com a publicação nas redes sociais de fotografias íntimas da vítima, que o agressor dizia ter no seu telemóvel", precisa a GNR.

O detido - que tem já antecedentes criminais pela prática deste tipo de crime e estava a cumprir dois anos de prisão, com pena suspensa, por crime de violência doméstica contra outra namorada, controlado por pulseira eletrónica - foi na sexta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Penafiel, tendo ficado em prisão preventiva.

A detenção do suspeito foi concretizada por elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel do Comando Territorial do Porto da GNR.