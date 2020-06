Detido em Lisboa suspeito de uma centena de crimes de abuso sexual de crianças

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção do homem de 49 anos.

"Os factos ocorreram nos últimos anos, na residência do suspeito, tendo o presumível autor aproveitado a circunstância de manter relações de familiaridade e vizinhança com as vítimas", refere a PJ.

A investigação teve início, de acordo com a PJ, após sinalização de uma das vítimas, por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

A PJ realizou, em dois dias, diligências que permitiram "recolher esclarecedores elementos de prova quanto à autoria".

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.