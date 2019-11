Agitação marítima e vento forte no litoral Norte e Centro

"Em Portugal continental, a referida depressão não deverá ter impacto significativo no estado do tempo, prevendo-se ocorrência de precipitação e intensificação do vento a partir do final do dia de hoje no litoral Norte e Centro e nas terras altas, devido à aproximação e passagem de um sistema frontal associado à depressão", explicou à Lusa a meteorologista Madalena Rodrigues.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva não deve atingir valores correspondentes ao aviso Amarelo, o mais baixo a representar algum risco numa escala de quatro.

A rajada máxima de vento prevista para as terras altas do Norte e do Centro irá ter intensidade de até 90 quilómetros por hora, no limiar mais baixo do aviso amarelo, pelo que poderá ser emitido este aviso para as respetivas regiões.

Por outro lado, as zonas marítimas de responsabilidade nacional "serão afetadas com agitação marítima forte e consequente emissão de aviso Amarelo a norte do Cabo Raso" para domingo.

Está emitido o aviso amarelo para agitação marítima nas zonas costeiras dos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo.

A depressão Amelie, assim denominada pela agência de meteorologia espanhola, está centrada a sul da Islândia desde as 21:00 UTC (a mesma hora de Lisboa) de sexta-feira e desloca-se para leste-sueste, em direção ao Golfo da Biscaia, onde deverá centrar-se por volta das 23:00 de hoje, com uma pressão atmosférica prevista no seu centro de 977 hPa.

Para domingo, o IPMA prevê para o Continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e agitação marítima forte a norte do Cabo da Roca.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a norte do Cabo da Roca até ao início da manhã, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas com rajadas até 90 km/h, em especial no Norte e Centro.

As temperaturas devem variar no domingo entre os 20 e os 17 graus Celsius em Lisboa, entre os 18º e os 14º no Porto, entre os 22º e os 16º em Faro.