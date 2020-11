Costa destaca "dever cívico exemplar" dos portugueses durante o fim de semana

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que os portugueses demonstraram um "dever cívico exemplar" na forma como acataram durante este fim de semana o dever de recolher obrigatório e as medidas impostas para tentar mitigar a covid-19.

"Ainda este fim de semana, os portugueses deram uma demonstração de dever cívico exemplar na forma como acataram a necessidade de limitar a sua circulação a partir das 13:00 de sábado, noite de sábado e tarde e noite de domingo", afirmou António Costa.

Durante a cerimónia de homologação do "Acordo de Colaboração no âmbito do 1.º Direito para o Município do Porto", o primeiro-ministro considerou que vivemos "momentos muito duros, de enorme pressão sobre o imediato e a necessidade de responder à emergência sanitária, económica e social".

"Esta pressão sobre o presente e emergência não nos podem nunca fazer esquecer que há uma vida além do covid-19", salientou o chefe do Governo, dando ênfase à necessidade de resolver "vulnerabilidades" prioritárias como o direito à habitação.

Portugal contabiliza pelo menos 3381 mortos associados à covid-19 em 217 301 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23.00 e as 05.00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13.00 de sábado e as 05.00 de domingo e entre as 13.00 de domingo e as 05.00 de segunda-feira.