Costa convida portugueses a visitarem o "melhor destino turístico do mundo"

António Costa falava na apresentação da nova campanha do Turismo de Portugal que visa mobilizar o turismo interno no segundo semestre de 2020, convertendo a mensagem do VisitPortugal em Visita Portugal com o mote #TuPOdes, Visita Portugal.

Lembrando que Portugal, tal como os outros países, terá este ano menos turistas estrangeiros por causa da pandemia de covid-19, o primeiro-ministro acentuou que esta é "a oportunidade" de "fazer férias cá dentro" e de conhecer do país o que não se conhece ou de o redescobrir.

"Se temos o privilégio de viver no melhor destino do mundo, então só nos resta aproveitá-lo", referiu, até porque seguramente não haverá novamente um ano em que o país esteja quase só dedicado ao turismo interno.

"Temos de proteger a nossa saúde, mas temos também de proteger os rendimentos, o emprego e as empresas e de fazer viver estes territórios, que fazem de Portugal o melhor destino do mundo e que dependem muito de haver ou não haver turistas", referiu o primeiro-ministro, para sublinhar a oportunidade que os turistas nacionais têm este ano para visitar o país sem enchentes de outros anos.

E, neste contexto, referiu que teve, recentemente, a oportunidade de visitar o Algarve e de ver a região como não a via desde os anos 1960. Foi, reconheceu "uma oportunidade rara", para acrescentar que se como primeiro-ministro não deseja voltar a ver a região tão vazia de turistas. "Mas, se me concedem um minuto para ser um cidadão egoísta, que bom que foi poder ver o Algarve sem ver as filas e as enchentes de sempre", referiu.

Antes, o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira já tinha também enfatizado a mensagem de que esta oportunidade de os portugueses serem turistas no seu país e também uma oportunidade para se investir nas comunidades nacionais, nas empresas portuguesas.

A campanha "TuPodes, Visita Portugal, apresentada pelo presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, representa um investimento de dois milhões de euros, vai estar em exibição até ao final do ano e arranca esta terça-feira com o lançamento de um filme protagonizado por turistas de várias nacionalidades, que já visitaram Portugal e que apelam para que os Portugueses se deixem contagiar pela vontade de explorar os sons, as paisagens, a cultura ou a gastronomia do país.

A esta primeira fase da campanha seguir-se-ão mais duas, a próxima em 24 de junho, em que o convite aos turistas portugueses será feito pelos profissionais do turismo para que experimentem as suas ofertas, que podem ser uma visita a um museu, a descida num rio ou uma caminhada.

Em 10 de julho fica disponível uma plataforma digital de suporte à conversão desta campanha nacional e das campanhas regionais, e que agregará uma oferta de milhares de experiências turísticas em todo o país.

Esta plataforma, adianta o Turismo de Portugal, vai proporcionar aos portugueses a "descoberta do país e das regiões, através de benefícios que motivem a utilização" dos serviços prestados pelas empresas de animação turística.

O objetivo é dar visibilidade e dinamizar as empresas nas várias regiões, apoiando-as no esforço de comercialização através de ofertas especificamente dirigidas ao turista nacional, que não é o seu cliente habitual.

Nesta sessão de lançamento do #TuPodes, Vista Portugal, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, referiu os "meses muito difíceis" vividos por um setor que parou de receber turistas, mas salientou o trabalho e preparação que foram sendo feitos, tendo em conta a pandemia do novo coronavírus.

Neste contexto precisou que cerca de 14 mil empresas já aderiram ao selo 'Clean & Safe" e que 15 mil trabalhadores já receberam formação.