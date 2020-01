Corpo carbonizado encontrado no interior de viatura em Gondomar

Encontrado corpo carbonizado em autocaravana incendiada em Ferreira do Alentejo

De acordo com a fonte das relações públicas da GNR do Porto, "devido ao estado de carbonização do cadáver, não foi ainda possível identificar o género e a idade da vítima".

O corpo foi encontrado, cerca das 10:00, por alguém que passava no local e que alertou as autoridades.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.