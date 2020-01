Coronavírus. Portugueses serão avaliados à chegada para determinar eventuais medidas de isolamento

A ministra da Saúde de França, Agnès Buzyn, afirmou nesta terça-feira que os franceses que vão ser retirados desta cidade chinesa, epicentro do surto de coronavírus (2019-nCoV), que não apresentarem sintomas serão mantidos num local em confinamento por 14 dias, a duração máxima estimada da incubação da doença, para garantir que não foram infetados pelo vírus.

Questionada sobre se Portugal vai tomar uma medida idêntica, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que não será tão restritiva: o que habitualmente se faz é a "história epidemiológica clínica" da pessoa.

"A primeira coisa que temos de perceber quando chegarem é o risco que têm de poder ter contraído uma infeção. Se o risco for muito pequeno não se tomam medidas", sublinhou Graça Freitas à agência Lusa.

Ressalvando que as autoridades portuguesas estão sempre a rever procedimentos em função do risco, a diretora-geral da Saúde lembrou os procedimentos adotados no caso da gripe A com os primeiros casos que vieram do México.

"Pedimos às pessoas que vinham assintomáticas, que poderiam ou não estar a incubar o vírus, que fizessem isolamento social voluntário", ou seja, que ficassem num quarto sozinhas e tivessem o mínimo de contacto com as pessoas.

"Se os portugueses já estiveram nos últimos 14 dias nas suas casas em Wuhan, não tiveram contactos com pessoas ou animais, não estiveram expostos a nada, não têm sintomas, não há nenhum motivo para os colocar em isolamento social"

Mas, ressalvou, "a história inicial é que vai determinar o risco e em função desse risco é que se aconselham medidas" de isolamento social.

Portugal segue as orientações da OMS

Para a responsável da autoridade de saúde portuguesa, são estas "medidas de bom senso que se devem tomar".

Lembrou ainda que a pessoa só vai para o hospital se tiver sintomas. Contudo, vincou, as autoridades mantêm contacto com estas pessoas para se assegurarem que não têm sintomas.

"Até agora, o protocolo português é assim e segue orientações da Organização Mundial da Saúde", rematou.

Portugal já fez acionar os dispositivos de saúde pública devido ao coronavírus proveniente da China e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa.

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a Linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.

Alguns países, como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e Portugal, estão a preparar com as autoridades chinesas a retirada dos seus cidadãos de Wuhan, onde também se encontram duas dezenas de portugueses.

Portugal prepara retirada de portugueses

O governo português já anunciou que quer retirar por via aérea os portugueses retidos em Wuhan.

Num comunicado dirigido aos cerca de 20 cidadãos nacionais que residem na cidade, a embaixada portuguesa esclareceu na segunda-feira que iniciou "de imediato todos os passos" para proceder à retirada, recorrendo a um avião civil fretado, que leve estes portugueses "diretamente para Portugal".

A China elevou para 106 mortos e mais de 4000 infetados o balanço do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.