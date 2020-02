Coronavírus. O internamento compulsivo é eficaz ou perigoso?

Quando o C-130 da Força Aérea Portuguesa aterrou no Aeroporto Militar de Figo Maduro, na noite de domingo, mesmo que ainda não se conhecessem os resultados (negativos) dos testes médicos quanto à presença do coronavírus, havia um alívio inicial: os 20 passageiros que viajaram de Wuhan, na China, onde deflagrou o surto do vírus 2019-nCoV, aceitaram, todos, permanecer em quarentena.

Este isolamento, motivado pelo perigo de contágio, não pode ser decidido por nenhuma entidade estatal. Em Portugal, ao contrário da maioria dos países europeus, o "internamento compulsivo" é limitado, pela Constituição, a uma só doença, a anomalia psíquica. Nenhum outro caso tem respaldo legal. É por esta razão que a ameaça do coronavírus trouxe de volta um debate antigo.