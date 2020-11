Confrontos entre manifestantes e polícia na Avenida dos Aliados

A manifestação "A Pão e Água", marcada para as 16:00 desta sexta-feira, na Avenida dos Aliados, no Porto, pretende ser um protesto pacífico contra as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro. António Costa, na quinta-feira, após o conselho de ministros. Mas cerca das 17:00, os ânimos exaltaram-se e a PSP interveio.

O momento-chave terá sido quando os manifestantes incendiaram um caixão que representa a morte do sector da restauração.

As discotecas continuam encerradas e os restaurantes só podem funcionar em take away nos próximos fins semana, a partir das 13:00. Estes sectores foram particularmente afetados com a pandemia.

O caixão que simbolicamente foi transportado para a Avenida dos Aliados continua a arder, e os ânimos acalmaram após 10 minutos de confusão.

Rui Moreira marcou presença no protesto cerca das 16:00. "Tenho muito respeito por estas pessoas. Estão numa situação de grande aflição. São muitos pequenos empresários em dificuldades, precisam de apoio, é perfeitamente legítimo que venham aqui manifestar a sua inquietação. Por muito que sejamos otimistas, dificilmente vamos recuperar tão cedo".