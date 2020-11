Comissão Europeia envia já três mil milhões de euros para Portugal

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou esta segunda-feira em entrevista à RTP que nesta terça-feira Portugal irá receber três mil milhões de euros relativos a fundos europeus para ajudar trabalhadores e empresas, naquilo que é a resposta à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

"Tenho boas notícias para Portugal, porque, a partir de amanhã, Portugal irá receber a primeira tranche do programa de auxílio, que colocará três mil milhões à disposição de Portugal", começou por dizer Van Leyen, acrescentando que o programa serve "para as empresas não porem os empregados em layoff, mesmo que não haja trabalho suficiente, mantenham-nos nas empresas".

"Nós vamos subsidiar os salários através dos programas de auxílio para que empresas fiáveis se mantenham em operação e quando a crise terminar e o mercado melhorar, poderão aceitar as encomendas, porque têm o pessoal habilitado na empresa. É para isso que servem estes três mil milhões de euros", explicou Ursula von der Leyen.

Refira-se que este apoio está incluído no programa SURE, no valor de 5 900 milhões de euros, que serve de apoio ao emprego e será financiado por um empréstimo da Comissão Europeia a Portugal. Este instrumento visa atenuar os riscos do desemprego em situações de emergência.