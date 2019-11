Começou resgate de manobrador de máquina que caiu em pedreira

Uma estrada ruiu e levou-os com ela. Quem são as vítimas de Borba

De acordo com o que fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à Lusa, os trabalhos de resgate envolvem operacionais da Força Especial de Bombeiros (FEB) e da corporação de Reguengos de Monsaraz.

O comandante dos bombeiros de Vila Viçosa, Nuno Pinheiro, relatou que o acidente ocorreu quando se procediam a trabalhos para "entulhar" e fechar a pedreira, desativada e localizada junto a uma estrada.

Segundo o mesmo responsável, a máquina, tipo 'dumper' e com carga na traseira, estava a fazer a manobra de descarga de pedra quando caiu para o interior da pedreira, cheia de água, de uma altura de "cerca de 30 metros".

O manobrador da máquina é um homem de 51 anos, residente no concelho vizinho de Borba, indicou Nuno Pinheiro. As operações de socorro mobilizavam, cerca das 15:00, duas dezenas de operacionais, com o apoio 11 veículos. Sensivelmente à mesma hora, pelo menos, três mergulhadores eram visíveis na água, conforme constatou a Lusa no local. A Proteção Civil suspeita que o trabalhador se encontre no interior da máquina, que ficou submersa. O alerta para o acidente, disse à Lusa fonte do CDOS de Évora, foi dado às 09:42.

"Pelo que conseguimos apurar, foi um acidente de trabalho. O condutor andava a transportar pedras de um lado para o outro e, num dos transportes, deve ter-se chegado demasiado à berma e o veículo caiu numa ravina e ficou submerso", relatou à Lusa fonte da GNR.

Numa altura em que está quase a cumprir um ano (a data assinala-se no próximo dia 19) do acidente ocorrido no vizinho concelho de Borba, que provocou cinco mortos, devido ao aluimento de parte de uma estrada municipal que arrastou terra e pedras para o interior de pedreiras, a fonte da GNR frisou que a ocorrência de hoje é distinta.

"Do que apurámos, nada tem a ver com as condições da pedreira, nem com fatores externos. Foi um acidente de trabalho, se calhar por alguma distração do condutor", afirmou.