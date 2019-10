Circulação restabelecida em toda a linha do Metro de Lisboa, mas com perturbações

A circulação em todas as linhas do Metropolitano de Lisboa foi restabelecida às 10:55, embora permaneça com perturbações, depois de uma "falha de energia" ter impedido a passagem das composições durante cerca de 20 minutos.

O restabelecimento do serviço foi indicado à Lusa por fonte da transportadora.

A empresa tinha referido que a interrupção se deveu "a uma causa alheia" à empresa, nomeadamente uma "falha de energia".

O Metropolitano de Lisboa tem quatro linhas -- Azul, Amarela, Vermelha e Verde -, que estão agora a funcionar com algumas perturbações.