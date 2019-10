Chuva intensa provocou cerca de 20 inundações no distrito de Setúbal e no Alentejo

Mau tempo provocou inundações também no sul do país

Proteção civil regista 307 ocorrências no Porto devido a inundações. Veja as Imagens

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que no distrito foram registadas cerca de 10 inundações, até às 18:30, em habitações e vias públicas.

No distrito de Portalegre, de acordo com o CDOS, ocorreram sete inundações, sobretudo em vias públicas, cinco na cidade de Portalegre, uma no concelho do Crato e outra num estabelecimento hoteleiro, em Elvas.

Na cidade de Moura, no distrito de Beja, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, foram registadas duas inundações em vias públicas.

No distrito de Évora, não foi registada, durante a tarde, qualquer ocorrência provocada pela chuva forte que caiu, indicou fonte do CDOS.