Chuva em todo o país no primeiro fim de semana da fase de desconfinamento

Algarve. À espera dos turistas portugueses, com mais medo da crise do que da pandemia

O estado do tempo do primeiro fim de semana da fase de desconfinamento vai convidar ao... confinamento.

De acordo com o IPMA, este sábado vão registar-se em todo o país "períodos de chuva ou aguaceiros", que vão diminuir de frequência a partir da tarde". A chuva virá acompanhada de descida de temperatura e haverá até a possibilidade de ocorrência de trovoada.

Está previsto "vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas"

Neste sábado, as previsões apontam para que as temperaturas em Lisboa e Porto rondem entre 13º C e os 20ºC, enquanto para o Algarve estão previstas mínimas de 14º C e máximas de 21º C.

No domingo o estado do tempo deverá ser idêntico ao da véspera. O IPMA prevê "períodos de céu muito nublado e aguaceiros" que deverão diminuir "de intensidade e frequência a partir do inicio da manhã".

O vento deferá soprar "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas".

Já as temperaturas deverão sofrer uma "pequena descida". As previsões apontam para entre 13ºC e 20ºC em Lisboa, entre 11ºC e 18ºC no Porto e entre 14ºC e 21ºC em Faro.