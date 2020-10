Cemitérios de Setúbal abertos no fim de semana mas com restrições

Segundo revelou a Câmara de Setúbal, os cemitérios do concelho vão abrir as portas, mas vão ter condições especiais de funcionamento no âmbito da prevenção da covid-19, dado que só será permitida a permanência de duas pessoas por cada campa ou jazigo, exceto se forem coabitantes, e são proibidos aglomerados com mais de dez pessoas.

"Com o objetivo de contribuir para a limitação da propagação da doença (covid-19), os utilizadores devem respeitar um conjunto de normas, afixadas de forma visível à entrada dos cemitérios, no cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde", refere o comunicado da autarquia sadina.

A Câmara de Setúbal lembra também que os utilizadores devem "usar máscara, respeitar as normas de circulação devidamente sinalizadas e a distância entre pessoas de, pelo menos, dois metros", bem como "permanecer no interior dos cemitérios pelo tempo estritamente necessário, de forma a garantir a rotatividade".