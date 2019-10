Casal e criança de 10 anos encontrados mortos no Fundão

Três pessoas foram encontradas sem vida em casa esta manhã na Aldeia de Joanes, no Fundão.

As vítimas são uma mulher de 35 anos, um homem de 28 e um rapaz de 10 anos, confirma o INEM.

O alerta foi dado pela GNR cerca das 10:50.

Um ambulância do INEM do Fundão, uma viatura médica de Emergência e outra ambulância do Bombeiros Voluntários da Covilhã estiveram no local.

O óbito do casal e da criança foi confirmado no local. Segundo o INEM, haveria sinais de que a morte teria acontecido algum tempo antes.

Uma equipa de psicólogos do INEM também foi enviada para o local, na Aldeia de Joanes, no concelho do Fundão.

Segundo o Jornal do Fundão, o primeiro sinal de alerta partiu da escola que contactou o pai quando a criança não apareceu.

O pai fez as primeiras buscas e contactou a GNR.

As causas da morte não foram ainda determinadas, embora no local tenha sido avançada a possibilidade de se tratar de uma intoxicação por ingestão de cogumelos. A investigação ficará a cargo da Polícia Judiciária.