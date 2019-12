Casa do futebolista Otávio assaltada. Mulher e filhos surpreenderam ladrões

Eram cerca de 21.30 quando ocorreu o assalto e Otávio ainda estava no Estádio do Dragão no desafio com o Feyenoord, da Holanda, a contar para a Liga Europa.

Em sua casa, em Valadares, Vila Nova de Gaia, a mulher e dois filhos, crianças, assistiam ao jogo pela televisão quando se aperceberam de barulho no piso superior da habitação. Quando a mulher foi ver o que se passava, deparou-se com três assaltantes que se puseram em fuga. Terão levado joias e relógios.

A mulher de Otávio, mal viu o trio de ladrões, desceu para ir proteger as crianças e chamar a polícia. Os assaltantes fugiram pelas traseiras e quando a PSP chegou ao local já não havia rasto deles.

Otávio com a mulher, na gala Dragões de Ouro © Fábio Poço/Global Imagens

Aparentemente os assaltantes não estavam armados nem houve sequestro da família. A PSP está investigar o furto.