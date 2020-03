Câmara do Porto lança vídeo a apelar ao isolamento

A Câmara Municipal do Porto lançou neste domingo um vídeo a sensibilizar todos os habitantes da cidade a ficarem em casa para ser possível travar o aumento de casos de pessoas infetadas com o vírus covid-19. "Para voltarmos a ser este Porto, fica em casa", é a mensagem passada no vídeo.

A autarquia do Porto tem sido pioneira em Portugal na adoção de medidas para travar a pandemia de covid-19, disse recentemente Rui Moreira, referindo que depois de aplicar o plano de contingência interno preconizado pela Direção Geral de Saúde, a cidade foi "primeira a adotar, a 10 de março, a cessação de todos os eventos culturais e o encerramento de museus e do Teatro Municipal, entre outros equipamentos, e a limitar os serviços municipais de atendimento público".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rui Moreira pediu ainda ao Governo, por escrito, que antecipasse a medida de estado de emergência que, noutros países, "tem sido tomada tarde de mais". O líder da edilidade do Porto solicitou também à ministra da Saúde, Marta Temido, para que acelerasse as medidas de contenção a nível nacional, a exemplo do que foi feito na cidade do Porto, e que as impusesse regras "todos os municípios que tardam em agir".