Calor leva milhares à praia. Há 17 praias com sinal vermelho.

O calor que se faz sentir em Portugal, e que se vai manter na próxima semana, tem levado muitos portugueses à praia este fim de semana. Só na zona de Lisboa e Almada há dezenas de praias com lotação esgotada e outras dezenas com lotação elevada. Só cinco dos 48 areais estão com lotação baixa. Há ainda 17 com sinal vermelho (11 na linha de Cascais, cinco na zona da Costa de Caparica e uma em Oeira) e 26 com sinal amarelo.

Esta tarde de domingo (12 e julho), segundo a aplicação infopraia, das 24 praias do concelho de Almada distribuídas por 13 km de areal, cinco delas esgotaram a capacidade prevista (Cabana do Pescador, Fonte da Telha Centro, S. João da Caparica, Rainha e Riviera), sendo que 14 estavam com sinal amarelo (perto da ocupação máxima). São elas: Castelo, CDS, Fonte da Telha Norte, Fonte da Telha Sul, Infante, Mata, Morena, Nova Praia, Nova Vaga, Norte, Praia Nova, Rei, Sereia e Tarquínio/Paraíso. Há ainda cinco praias onde ainda pode ir à vontade (Saúde, Praia do Norte, Dragão Vermelho, Cova do Vapor e Bela Vista).

O cenário na zona balnear de Cascais é quase 100% vermelho. Das 15 praias do concelho contabilizadas pela aplicação - 11 são consideradas selvagens ou sem areal -, 11 já atingiram ou passaram o limite de ocupação (Avencas, Azarujinha, Carcavelos Nascente, Carcavelos Poente, Conceição, Duquesa, Poça, Moitas, Rainha, São Pedro do Estoril e Tamariz). E há ainda quatro delas com sinal amarelo (Abano, Guincho, Crismina, Parede). Um das que tem lotação elevado é a praia da Parede, que esteve interdita a banhos até sábado.

Os quatro areais do concelho de Oeiras também estão a ser muito procurados pelos lisboetas. Das quatro praias, uma tem sinal vermelho (Caxias) e as outras três amarelo (Paço de Arcos, Santo Amaro e Torre).

As cinco praias de Sintra (Adraga, Grande, Maçãs, Magoito e S. Julião) estão todas com lotação elevada, mas nenhuma ainda tem sinal vermelho.

Os portugueses podem ir à praia desde 6 de junho, dia em que entraram em vigor as novas regras, que incluem semáforos de acesso para indicar o estado de ocupação do areal. Quando o sinal está verde, a ocupação está a um terço da capacidade máxima; o sinal amarelo refere-se a uma ocupação elevada, a dois terços, e a vermelho, a ocupação é "plena" e não deve ser frequentada por mais ninguém.