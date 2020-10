Bonfim (Porto) e Alvalade (Lisboa). Entre os 20 "bairros" mais cool do mundo

O Bonfim, no Porto, é o 14.º bairro mais 'cool' do mundo para a revista 'Time Out'.

"Muitos locais sentem que a identidade genuína do Porto está a começar a desaparecer nas zonas mais centrais da cidade - mas ainda está muito viva no Bonfim. Com um forte espírito de comunidade e comércio local - agora mais importante do que nunca -, é um bairro cujos pequenos cafés e lojas incluem alguns dos restaurantes mais tradicionais da cidade (A Cozinha do Manel, Rogério do Redondo, Casa Nanda), mas também cozinhas de vanguarda como Euskalduna Studio e Pedro Limão."

É assim que a revista Time Out descreve o Bonfim, freguesia do Porto que surge destacada como o 14.º bairro (aqui no sentido mais amplo de zona ou freguesia) citadino mais cool do mundo. O Bonfim é o "bairro" português mais bem representado neste top 40 que a revista Time Out revê anualmente, mas não é o único. Também o lisboeta bairro de Alvalade surge com boa reputação, na primeira metade do ranking, em 17.º lugar.

Sobre Alvalade, destaca a Time Out: "É cada vez mais difícil encontrar lisboetas de longa data no centro de Lisboa, mas em Alvalade ainda se sente o pulsar da vida do bairro: rostos familiares, eventos e espaços comunitários. A atmosfera acolhedora da zona fica patente n'A Mariazinha - uma deliciosa especialista em chás e cafés com mais de 60 anos de história - e no tradicional Mercado de Alvalade, onde artistas afetados pela pandemia trabalham em residências rotativas desde agosto. Mas também a encontrará no The Wave Factory, um restaurante, bar e espaço de trabalho compartilhado com uma onda interior real que se pode surfar."

Alvalade, em Lisboa, é o 17.º bairro mais 'cool' do mundo para a revista 'Time Out'. © Miguel A. Lopes/Lusa

A lista é liderada pelo bairro de Esquerra de l'Eixample, em Barcelona, num ano em que, destaca a equipa editorial da Time Out, mais do que nunca, "os bairros ganharam uma maior importância na vida das pessoas", devido à pandemia de covid-19.

Assim, salienta a revista, "os bairros mais legais de 2020 ainda são aqueles com uma mistura fascinante de pessoas, comida, bebida, artes e cultura inovadoras e inclusivas, aluguéis e custos de vida acessíveis e aquela agitação difícil de definir que atrai pessoas de todo o mundo. Mas neste ano, mais do que nunca, são as áreas onde as pessoas, a comunidade e as empresas se ajudaram nas dificuldades partilhadas: lugares que representam a alma da cidade".

A escolha dos bairros mais cool do mundo é baseada nas opiniões dos habitantes locais: os mais de 38 000 leitores que responderam à pesquisa anual Time Out Index , dizendo quais as partes das respetivas cidade que mais os cativavam. E, também, pela rede global de editores e especialistas da Time Out. Foi essa mistura de opiniões que levou a distinguir o Bonfim e Alvalade.

Sobre o "bairro" portuense, a Time Out destaca ainda que "a presença da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto e de galerias como a Senhora Presidenta e Lehmann + Silva fazem do Bonfim o submundo artístico da cidade. A música toca alto e com orgulho no Centro Comercial Stop, um antigo shopping center transformado em estúdios e salas de ensaio para centenas de músicos, do jazz ao heavy metal. E, agora que o Bonfim se torna cada vez mais pedestre, torna-se mais convidativo do que nunca explorar o bairro a pé, pelas ruas repletas de arquitetura tradicional e pelos jardins de água da Nova Sintra, com vistas sublimes sobre o rio Douro".

Quanto a Alvalade, "há ainda a história do rock 'n' roll", lembra a Time Out. "Este foi o centro da cena rock de Lisboa nos anos 80, e os seus ecos ainda se ouvem no Popular Alvalade, no RCA Club e no gótico Noir Clubbing, que se mudou do centro da cidade para aqui em março. Isso é apenas uma parte de uma cena cultural borbulhante que inclui também um festival literário e a série de filmes Traça, que exibe filmes caseiros há muito perdidos filmados em Lisboa."

Os melhores bairros do mundo para a Time Out são:

1 . Esquerra de l'Eixample, Barcelona

2. Downtown, Los Angeles

3. Sham Shui Po, Hong Kong

4. Bedford-Stuyvesant, Nova Iorque

5. Yarraville, Melbourne

6. Wedding, Berlim

7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu, Xangai

8. Dennistoun, Glasgow

9. Haut-Marais, Paris

10. Marrickville, Sydney

...

14. Bonfim, Porto

17. Alvalade, Lisboa