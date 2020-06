Bispo de Setúbal é o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

José Ornelas foi eleito presidente do Conselho Permanente da CEP e como vice-presidente os bispos portugueses elegeram Virgílio Antunes, bispo de Coimbra.

Em declarações à agência católica Ecclesia, em Fátima, pouco depois de ter sido eleito presidente da CEP para o triénio 2020-2023, o atual bispo de Setúbal disse ser importante que os bispos, "que sabem que por trás de cada um está uma Igreja, (...) sejam o primeiro sinal de união da Igreja em Portugal" e garantiu que "sobre os temas fundamentais na vida da Igreja não há divisão na CEP absolutamente nenhuma".

O novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa considerou ainda que o atual momento político e económico é determinante para o futuro para "criar perspetivas novas para um mundo renovado e, ao mesmo tempo, integrado em todas as suas dimensões".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

José Ornelas Carvalho, de 66 anos, nasceu no Porto da Cruz, na ilha da Madeira, tendo sido ordenado padre em 09 de agosto de 1981. Foi ordenado bispo em 25 de outubro de 2015, em Setúbal.

Pertence à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), tendo passado dois anos nas missões da Congregação em Moçambique (1974-1976), regressando, em seguida, a Lisboa, onde concluiu a Licenciatura em Teologia, na Universidade Católica Portuguesa (1979).

Segundo a página da Diocese de Setúbal na internet, José Ornelas especializou-se em Ciências Bíblicas, em Roma e Jerusalém, concluindo com a Licenciatura Canónica no Pontifício Instituto Bíblico de Roma e obteve o grau de doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa em 1997.

Na sua Congregação, foi formador no Seminário de Alfragide, em paralelo com a atividade docente e assumiu outros cargos no âmbito da Província Portuguesa dos Dehonianos, da qual se tornou Superior Provincial em 01 de julho de 2000. No Capítulo Geral da Congregação, foi eleito Superior Geral dos Dehonianos a 27 de maio de 2003, cargo que ocupou até 06 de junho de 2015.

O novo presidente da CEP, que substitui o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, no cargo, era vogal do Conselho Permanente da Conferência Episcopal.

A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) está reunida em Fátima desde segunda-feira, terminando os trabalhos na quarta-feira.

A vice-presidência da CEP era ocupada pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima.

Os prelados elegeram ainda como vogais do Conselho Permanente para o triénio 2020-2023 Manuel Clemente, Manuel Linda (bispo de Porto), José Cordeiro (bispo de Bragança-Miranda), António Marto (bispo de Leiria-Fátima) e Francisco Senra Coelho (arcebispo de Évora)

O padre Manuel Barbosa mantém-se como secretário.

Para as diferentes comissões episcopais foram eleitos António Moiteiro, bispo de Aveiro (Educação Cristã e Doutrina da Fé), José Traquina, bispo de Santarém (Pastoral Social e Mobilidade Humana), Joaquim Mendes, Auxiliar de Lisboa (Laicado e Família), António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real (Vocações e Ministérios), João Lavrador, bispo de Angra (Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais), Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo (Liturgia e Espiritualidade), Armando Esteves, Auxiliar do Porto (Missão e Nova Evangelização).

Os bispos elegeram ainda como delegados António Couto, bispo de Lamego (Relações Bispos/Vida Consagrada), Manuel Clemente (Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa), Nuno Brás, bispo do Funchal (Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia), José Ornelas (Conselho das Conferências Episcopais da Europa e Pontifício Colégio Português).