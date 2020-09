Bebé de um mês deixado em igreja evangélica por dificuldades financeiras

Eram 22:30 quando os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém receberam uma chamada via 112 sobre uma ocorrência no Centro Social Baptista. Quando chegaram encontraram um menino, com menos de um mês, numa cesta apenas com uma carta, onde se justificava o motivo do abandono: dificuldades financeiras.

"Quando chegámos a criança estava numa cesta devidamente agasalhada, com a temperatura corporal ainda normal, por isso, pensamos que tivesse sido largada há poucos minutos", explicou, ao DN, o comandante da corporação, Francisco Rosado.

No mesmo cesto estava também uma carta, toda escrita com letras maiúsculas e "com poucos erros ortográficos". O manuscrito estava na primeira pessoa "como se fosse a criança a dar o recado", diz o responsável pelo quartel do bombeiros de Agualva-Cacém.

"Eu quero que me adotem porque os meus pais têm dificuldades financeiras, nasci a 26 de agosto e quero amor e carinho", citava de cor, Francisco Rosado, ao telefone com o DN.

O bebé foi avaliado no imediato pelos bombeiros e depois transportado para o hospital mais próximo, o Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido como Amadora-Sintra. O DN entrou em contacto com a unidade hospitalar para obter mais informações sobre o estado de saúde da criança, mas até ao momento ainda não obteve resposta.

Em novembro do ano passado, outro recém-nascido foi encontrado num caixote do lixo em Lisboa, na Avenida Infante D. Henrique. Pouco depois, a mãe, de 22 anos, que vivia com o namorado na rua, foi encontrada. Está em prisão preventiva e a ser julgada por tentativa de homicídio qualificado. Já o bebé seguiu para uma família de acolhimento.