Avião com portugueses retirados de Wuhan já aterrou em Lisboa

Chegaram finalmente esta noite a Portugal, os 17 portugueses residentes em Whuan, o epicentro do surto do coronavírus, que quiseram regressar ao país. A chegada a Figo Maduro, o aeroporto militar de Lisboa, esteve dentro das previsões, cerca das 20:30.

Está anunciada para as 21:00 uma conferência de imprensa com os responsáveis dos quatro ministérios que tutelam a operação: Saúde, Negócios Estrangeiros, Defesa e Administração Interna.

Só nessa altura, se saberá qual será o destino dos portugueses, sendo que não a lei portuguesa não os obriga a ficarem em isolamento, mas nem haverá necessidade, segundo a diretora-geral de saúde (DGS), Graça Freitas.

Terão de continuar em quarentena, o que podem fazer em suas casas, sempre em contacto com a DGS. As últimas notícias davam conta que um português pretendia ficar em isolamento, o que poderá acontecer no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, ou no Hospital Militar, no Porto.

Os 17 portugueses tinham viajado de Wuhan, cidade chinesa colocada sob quarentena devido ao novo coronavírus, com outros cidadãos europeus. O avião aterrou às 14.31 (13.31 em Lisboa) na base militar de Istres, sul da cidade francesa de Marselha, onde eram esperados pelo avião C-130, da Força Aérea..

O avião tinha partido de Wuhan às 07:00 locais (23:00 de sábado em Lisboa). Todos os 17 portugueses foram autorizados a embarcar, após as análises realizadas pelas autoridades de saúde chinesas não terem revelado sintomas do novo coronavírus..

A aeronave, fretada pelo Governo francês, e que partiu na quinta-feira de Portugal, rumo a Paris, tendo chegado no sábado a Wuhan, no centro da China, após uma segunda paragem em Hanói.

O Airbus A-380 transporta, no total, 250 cidadãos europeus, a maioria franceses.

A China elevou para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei, centro do país.

Além do território continental da China e das regiões semiautónomas chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 20 outros países - Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.

As Filipinas anunciaram entretanto a primeira morte pelo coronavírus fora da China: um chinês de 44 anos de Wuhan que terá sido infetado antes de chegar ao país.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Vários países já efetuaram o repatriamento dos seus cidadãos de Wuhan, uma cidade com onze milhões de habitantes, que foi colocada sob quarentena, na semana passada, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante período indefinido.

A quarentena foi, entretanto, alargada a mais quinze cidades, próximas de Wuhan, afetando, no conjunto, mais de 50 milhões de pessoas.

Nos últimos dias, diversas companhias suspenderam as ligações aéreas com a China. Rússia, Coreia do Norte e Vietname encerraram as fronteiras com o país, enquanto alguns países pararam de emitir vistos para cidadãos chineses.

O Ministério da Saúde vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan possam ficar em "isolamento profilático" voluntário. O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades a receber os portugueses que regressarem.

Casos suspeito no São João deu negativo

Este sábado, ficou a saber-se que o caso suspeito de coronavírus que estava a ser avaliado no Hospital de São João, no Porto, deu negativo, como confirmou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o segundo caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado ontem para o Centro Hospitalar de São João, foi negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", referiu o organismo em comunicado.

O homem, de 62 anos, que esteve a ser avaliado pelos serviços de saúde, é um empresário italiano que regressou de uma viagem de negócios à China no dia 22 e tinha vindo em trabalho a uma fábrica de Felgueiras.