As melhores leituras do dia

Fado e Dj, bairros históricos ou novos, quantas Lisboas cabem em Lisboa?

Bairros históricos com ruas estreitinhas que têm saudades dos trolleys dos turistas, bairros novos com prédios altos e gente a fazer exercício junto ao rio. Fado e DJ. Noite e dia. Há de tudo nesta cidade que este sábado celebra o Santo António sem arraiais nem sardinha assada. Quantas Lisboas cabem em Lisboa?

O traficante de escravos que ofereceu 120 escolas a Portugal

Na história nada simples nem linear da escravatura avultam personagens paradoxais como Edward Colston, cuja estátua, em Bristol, foi derrubada na semana passada por manifestantes antirracistas. Mas Portugal também teve figuras destas, como o 1.º conde de Ferreira, benemérito da saúde e da instrução pública graças à fortuna amealhada no tráfico negreiro entre Angola e a costa do Brasil.

"Queimam casas, matam pessoas, decepam cabeças." Bispo de Pemba lança SOS

Em entrevista ao PLATAFORMA, D. Luíz Fernando Lisboa, Bispo de Pemba, descreve o terror na província moçambicana de Cabo Delgado, onde grupos armados, de cara tapada, já mataram mais de 1.100 pessoas. Mais de 200.000 deslocados precisam de ajuda humanitária.

"Não há muita folga em Portugal para descer salários"

A Adecco juntou-se à Randstad e Manpower e criou um guia de melhores práticas para as empresas durante a pandemia. A CEO do grupo Adecco em Portugal diz que já "se sente alguma coisa a pulsar" nas empresas, e considera que a atual crise não levará a descidas de salários, como no tempo da troika.



A segunda vida de Fernando Pessoa

No dia de Santo António em que Fernando Pessoa nasceu em 1888, o DN republica o romance inédito de João Céu e Silva sobre o poeta. E se Fernando Pessoa regressasse ao presente sob o heterónimo Vicente Guedes, aquele que foi preterido como autor do Livro do Desassossego para Bernardo Soares?

