Ângelo Rodrigues e Flamengo foram os mais pesquisados pelos portugueses no Google

Portugueses usam mais o comboio no Natal. Consciência ecológica ou economia?

A CP lançou uma promoção para esta quadra em ligações de longo curso e pode-se viajar entre Lisboa e Porto por cinco euros. Entre 2013 e 2108 o número de passageiros do Intercidades e do Alfa Pendular aumentou 37%, com picos nas épocas festivas.