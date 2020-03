Altice regista aumento do tráfego e apela a uso responsável das redes

Questionada pela Lusa sobre se tem havido congestionamento da rede, fonte oficial da dona da Meo disse que, "face ao cenário atual da saúde pública, e tal como esperado face ao volume de população em ambiente de teletrabalho, a Altice Portugal tem registado um progressivo aumento do tráfego de dados na rede fixa, em particular associado ao acesso à Internet e serviços de IPTV residencial (gravações automáticas e VoD)".

Adiantou ainda que a rede nacional "não tem qualquer registo de problemas".

Já "no que respeita a ligações e trânsitos internacionais, registaram-se situações pontuais de elevada ocupação que foram mitigadas com manobras normais de gestão de tráfego", prosseguiu a mesma fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Há ampliações e reforço adicionais a este nível que se encontram programadas para os próximos dias e sempre que tal se venha a justificar", disse, salientando que em termos de rede móvel "não há registo de problemas".

Com o objetivo de garantir o pleno funcionamento das comunicações, "a Altice Portugal apela, no entanto, a todos para um uso responsável das redes, nomeadamente no que diz respeito ao acesso a conteúdos de Internet".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até hoje, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

A Assembleia da República aprovou hoje o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.