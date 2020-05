Acidentes rodoviários caíram 70% durante o estado de emergência

Publicado diploma que determina horários para atravessar as fronteiras com Espanha em três localidades

A sinistralidade rodoviária registou "um acentuado decréscimo" durante o período do estado de emergência, tendo os acidentes diminuído quase 70% e as vítimas mortais cerca de 60%, revelou esta sexta-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O relatório de abril da ANSR indica que entre 19 de março e 30 de abril, período em que vigorou o estado de emergência devido à covid-19, registou-se "um acentuado decréscimo em todos os indicadores de sinistralidade", designadamente menos 69,1% de acidentes com vítimas, menos 59,2% de vítimas mortais, menos 61,5% de feridos graves e menos 72,5% de feridos ligeiros em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a ANSR, entre janeiro e abril registaram-se 7.620 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 98 mortos ocorridos no local do acidente ou durante o transporte até ao hospital, 469 feridos graves e 8.978 feridos ligeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação ao mesmo período de 2019, ocorreram menos 3.111 acidentes com vítimas (-29,0%), menos 51 vítimas mortais (-34,2%), menos 173 feridos graves (-26,9%) e menos 3.972 feridos ligeiros (-30,7%).

A ANSR destaca que nos quatro primeiros meses do ano verificou-se uma redução em todos os indicadores de sinistralidade relativamente ao período homólogo de 2019, sendo os meses de março e abril "os que mais contribuíram para esta evolução".

"Esta redução de sinistralidade, reforçada com a declaração de estado de emergência, no dia 19 de março, o qual impôs fortes medidas de confinamento com consequente redução no tráfego, verificou-se também no período compreendido entre 01 de janeiro e 18 de março", indica o relatório, destacando a tendência decrescente verificada nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.

De acordo com o mesmo documento, os indicadores da sinistralidade rodoviária referentes aos primeiros quatro meses do ano registam os valores mais baixos desde 2016.

A ANSR frisa que a colisão continua a ser o tipo de acidente mais frequente, apesar do maior número de vítimas mortais ter resultado de despistes, e a maioria dos desastres nos primeiros quatro meses de ano ocorreu em arruamentos.

Cerca de metade (59,2%) do total de vítimas mortais eram condutores, seguido de peões (23,5%) e passageiros (17,3%), indica o relatório, que dá também conta que os automóveis ligeiros apresentaram, entre janeiro e abril, não só o maior número de veículos (76,8%) envolvidos em acidentes, como também a maior diminuição relativamente ao período homólogo (-32,0%).

O documento, que é divulgado mensalmente pela ANSR, indica ainda que, nos primeiros quatro meses do ano, houve um aumento de 38,8% na fiscalização, em comparação com o mesmo período de 2019.

Segundo a ANSR, nestas ações foram detetadas mais de 444 mil infrações, representando uma redução de 1% face ao ano anterior.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março.