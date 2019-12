Acidente na Via do Infante causa três mortos e dois feridos graves

Um acidente que envolveu quatro viaturas na A22, conhecida como Via do Infante, provocou três mortos e seis feridos. O sinistro ocorreu cerca das 15.45, junto à saída para Boliqueime, em Loulé. As vítimas mortais são duas mulheres, de 60 e 35 anos, e um menino de 5 anos, de acordo com informações prestadas pelo INEM.

O Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro confirmou ao DN que o acidente envolveu quatro automóveis e provocou doze vítimas.Dois feridos graves, uma criança de 2 anos e um homem de 64, foram transportados para o hospital de Faro, revelou o INEM. Há ainda cinco feridos ligeiros, quatro do sexo masculino - dois homens de 53 e 28 anos, um menino de 4 anos e um bebé de 9 meses - e ainda uma mulher de 25 anos, que foram também transportados para a mesma unidade de saúde. Outros dois receberam apenas assistência no local.

A autoestrada foi cortada no sentido Portimão-Faro para que os serviços de socorro prestassem auxílio às vítimas, confirmou a GNR ao DN. O trânsito está a ser desviado para a EN270.

Segundo o CDOS de Faro, no local, às 16:50, permaneciam 29 operacionais dos bombeiros (Albufeira, Silves e Loulé), GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Cruz Vermelha, apoiados por 17 viaturas.

