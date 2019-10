Derrocada numa pedreira na Madeira mata um trabalhador

Um homem foi encontrado sem vida soterrado numa pedreira na Fundoa de Cima, em São Roque, no Funchal, na sequência de uma derrocada, avança do Diário de Notícias da Madeira.

A vítima mortal estava a manobrar uma máquina quando se deu a derrocada na pedreira que pertence à empresa Brimade.

Um homem morreu na sequência de uma derrocada numa pedreira na Madeira © HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

De acordo com a SIC Notícias, o trabalhador, de 41 anos, era casado, pai de dois filhos, natural do Jardim da Serra, freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a oeste do Funchal.

No local, estão elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Sapadores do Funchal bem como a equipa cinotécnica da PSP e de Resgate em Montanha.