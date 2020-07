Alfa pendular descarrila após embate em máquina. Dois mortos e 30 feridos

Um Alfa pendular descarrilou esta sexta-feira na Linha do Norte em Soure, perto de Coimbra, quando seguia viagem no sentido sul-norte. No comboio seguiam cerca de 200 passageiros, de acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Soure, Santos Mota., em declarações ao DN.

Há registo de 30 feridos e duas vítimas mortais, confirmou Santos Mota. Há vários feridos graves.

Na origem do acidente estará o choque frontal entre a composição e uma máquina de manutenção que operava na linha. As duas mortes já confirmadas serão dos dois trablhadores que operavam a máquina, disse a mesma fonte.

"Essa máquina estava no sítio errado", disse ao DN o presidente da junta de Soure, acrescentando que o acidente aconteceu muito perto da estação - e da vila - e que os moradores próximos "ouviram um grande estrondo".

Os passageiros que seguiam no Alfa Pendular foram levados para um hospital de campanha no pavilhão municipal de Soure e há indicações de que poderão ser testados à covid-19, segundo informações de um dos passageiros que revela que os profissionais de saúde estão vestidos com equipamentos de proteção.

A mesma testemunha relatou ao DN os momentos de pânico que se viveram no interior da composição, no momento do embate, com os passageiros a gritarem: "Todos para o chão".

"Pensei que ia morrer. A carruagem demorou uns 10 ou 15 segundos a parar. As pessoas gritavam e deitavam-se no chão. Depois, a carruagem começou a encher-se de fumo", contou.

"Ficámos presos no interior da carruagem, porque as portas ficaram destruídas. Alguém conseguiu partir uma delas e começámos a sair e a ajudar outras pessoas a sair", descreveu.

Pelo menos duas carruagens - as primeiras - saltaram dos carris.

O alerta foi dado às 15.35 e os bombeiros de Soure já estão no local. Foram mobilizados 176 operacionais, apoiados por 69 viaturas e dois meios aéreos.

Muitas pessoas foram retiradas da composição com a ajuda dos bombeiros.

A Guarda Nacional Republicada (GNR) também está no local para levar a cabo o corte de vias, para facilitar a a evacuação dos feridos.

Marcelo lamenta acidente

No site da Presidência da República Portuguesa, pode ler-se que "o Presidente da República lamenta o grave acidente ferroviário desta tarde na Linha do Norte, de cujos detalhes foi informado pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentando sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais e desejando rápidas melhoras aos numerosos feridos, aguardando os resultados das investigações técnicas e judiciais".

GPIAA vai investigar o descarrilamento

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar o descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido hoje, em Soure, distrito de Coimbra, que causou, pelo menos, dois mortos.

Fonte do GPIAAF disse à agência Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.

O comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Tavares, disse anteriormente à Lusa que o descarrilamento causou dois mortos e sete feridos graves, acrescentado que todos os feridos já foram retirados das carruagens e transportados para o Hospital de Coimbra.

O comboio seguia no sentido Sul-Norte e o descarrilamento ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15:30, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Noticia em atualização permanente