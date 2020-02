Acidente com empilhador em empresa da Trofa causa um morto e dois feridos

Um acidente de trabalho com um empilhador numa empresa do ramo alimentar localizada na Trofa causou esta segunda-feira um morto e dois feridos ligeiros, indicou fonte do INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou à agência Lusa que a vítima mortal tinha 60 anos e o óbito foi declarado no local.

Dois outros homens, com 65 e 56 anos, ficaram feridos e foram transportados ao Hospital de Famalicão, no distrito de Braga.

Já o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto indicou que a ocorrência foi registada às 09:15 e que as vítimas transportadas ao hospital apresentavam ferimentos leves.

O acidente ocorreu numa empresa do ramo alimentar localizada na Rua da Goncinha, União de Freguesias de São Martinho e Santiago, concelho da Trofa, no distrito do Porto.

No local estive uma equipa de psicólogos, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso, duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Trofa e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João.