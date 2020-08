A380. Maior avião do mundo surpreende turistas ao "rasar" praias no Algarve [vídeo]

Foram vários os turistas que não ficaram indiferentes à passagem do maior avião comercial do mundo. "Toda a gente na praia se levantou sem saber o que fazer", conta João Araújo, um dos turistas que assistiu ao momento na Praia do Garrão. "Não há descrição, parecia um "air show"".

Manuel Fernandes tinha acabado de chegar à praia dos Tomates quando se apercebeu do movimento ainda no parque de estacionamento: "as pessoas começaram a fugir porque viram o avião a vir na nossa direção". Houve quem ligasse para a polícia e para o 112".

"Não queria acreditar, começámos a achar que o avião ia embicar", conta Rogério Rocha, responsável pela concessão da praia dos Tomates. "Houve uma miúda que entrou em pânico e fartou-se de chorar, porque estava dentro de água com uma prancha de paddel. Depois foi em direção ao mar e só aí começou a ganhar altitude e a ir-se embora".

No Twitter, a companhia aérea escreveu esta manhã que o A380 iria realizar uma viagem de teste, com partida de Beja às 14:30 e iria sobrevoar a zona entre Faro e Vilamoura.

A HiFly respondeu ao DN dizendo que "o nosso A380 estava a fazer um voo técnico programado, necessário após tarefas de manutenção. Como sabemos que sendo o maior avião do mundo desperta sempre muito interesse, divulgamos este voo nas nossas redes sociais.

Foi o voo 5M801, com partida de Beja e chegada a Beja, com cerca de 1 hora de duração e que sobrevoou Faro e Vilamoura."

