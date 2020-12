A moradia que ruiu na Madeira. Veja a destruição provocada pelas águas

As fortes chuvas que estão a cair no norte da Madeira, em particular no concelho de São Vicente, estão a provocar inundações em estradas e residências e já causou algumas derrocadas.

A situação mais grave até agora conhecida é de uma moradia, desabitada, que acabou por ruir. O DIário de Notícias da Madeira revelou, entretanto, um vídeo -- que disponibiliza no YouTube -- que mostra bem o estrago provocado pela força da água.