1717 mortes e 50 164 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram uma pessoa e foram confirmados mais 209 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, 26 de julho, no total, desde que a pandemia começou registam-se 50 164 infetados, 35 217 recuperados (mais 5 207 do que ontem) e​ 1717 vítimas mortais no país.

A fasquia dos 50 mil infetados foi ultrapassada 146 dias após o primeiro caso detetado em Portugal, a 2 de março.

O único óbito - um homem com idade entre os 70 e os 79 anos - aconteceu em Lisboa e Vale do Tejo. Região que reportou nas últimas 24 horas 155 dos 209 casos.

Este sábado, estão internados 403 doentes (menos 7 do que no dia anterior) e nos cuidados intensivos há agora 48 pessoas (menos duas do que na véspera).

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,05% (passou de 1 716 para 1 717) e o de casos confirmados de 0,4% (de 49 955 para 50 164).

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma este domingo 25 448 casos, mais 155 infetados do que na véspera, e mais um morto (o único registado no país em 24 horas), elevando o total de óbitos nesta região para 586.

Segue-se a região Norte (18 503 infeções, com 16 novos casos), a região Centro (4 407, mais seis casos), o Algarve (853 e 15 casos novos) e o Alentejo (688, mais 17 casos).Nos Açores e na Madeira o número de infetados manteve-se, em 160 e 105, respetivamente.

Apesar de se ter registado mais um óbito na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a registar o maior número de mortes (828), depois surge então a região de Lisboa e Vale do Tejo (586), o Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Mais de 16 milhões de infetados em todo o mundo

Neste momento há mais de 16 milhões de casos identificados do novo coronavírus no mundo, segundo dados divulgados pela France Press. O número de casos confirmados é atualmente de 16 050 223 casos de covid-19 e de 645 184 mortes a nível mundial.

Nos últimos dias, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha alertado para o aumento de casos de covid-19. Na quinta e na sexta-feira, houve mais de 280 mil novos casos diários registados, os maiores aumentos diários desde que o vírus surgiu na China no final do ano passado.