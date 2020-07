Terceiro dia consecutivo com mais de 400 casos de covid-19 em Portugal. 342 na Grande Lisboa

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais duas pessoas e foram confirmados mais 402 casos de covid-19 (um aumento de 0,9% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira (10 de julho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 45679 infetados, 30350 recuperados (mais 301) e​​​​ 1646 vítimas mortais no país.

Este é o terceiro dia consecutivo em que o país notifica mais de 400 casos diários. Na quinta-feira, confirmaram-se 418 infeções e na quarta 443.

Há, neste momento, 13 683 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, que estão "sobretudo concentrados na região de Lisboa e Vale do Tejo, concretamente na área metropolitana de Lisboa", detalhou a ministra da Saúde, Marta Temido, durante a conferencia de imprensa. São mais 99 doentes ativos que esta quinta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

342 dos 402 novos infetados (85%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os restantes infetado estes estão distribuídos pelo Norte (mais 44) pelo Centro (mais nove), pelo Algarve (cinco) e pelos Açores (dois).

A localização dos novos casos por região é a análise mais detalhada possível de fazer a nível geográfico a partir do documento da DGS desta sexta-feira, uma vez que o relatório de situação "não inclui a atualização da imputação de casos aos concelhos", informa a própria DGS.

"A DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias", acrescentam no boletim.

Quanto às duas vítimas mortais confirmadas no último dia, estas localizam-se na região Centro. E a taxa de letalidade global permanece nos 3,6%.

Menos 16 doentes hospitalizados

Esta sexta-feira, estão internados 471 doentes, (menos 16 que no dia anterior). Nos cuidados intensivos encontram-se 66 pessoas com covid-19 (menos sete).

É o número de hospitalizações mais baixo desde o dia 28 de junho, data em que havia 458 infetados a ser tratados em ambiente hospitalar.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1626 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 34 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 36% dos doentes), seguida da febre (28%) e de dores musculares (21%).

161 surtos ativos no país

Durante a conferência de imprensa, a ministra da Saúde, anunciou que o país tem agora 161 surtos ativos, distribuídos geograficamente da seguinte forma: 107 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 27 no Norte, 12 no Algarve, 10 no Centro e 5 no Alentejo.

Mais de 12 milhões de casos de covid no mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 12,4 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta sexta-feira e provocou 557 925 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 7,2 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (3 220 500) e de mortes (135 828). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (1 759 103), a Índia (798 128) e a Rússia (713 936). Portugal surge em 39.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos no mundo, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (69 254). Seguem-se o Reino Unido (44 602) e a Itália (34 926).

OMS não descarta transmissão pelo ar em espaços fechados, mas quer mais investigação

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou, esta quinta-feira, uma nova orientação na qual não descarta a possibilidade de transmissão pelo ar do novo coronavírus em espaços fechados e pouco ventilados, mas recomenda mais investigação sobre esta forma de contágio.

"A transmissão de aerossóis de curto alcance, particularmente em locais fechados específicos, como espaços cheios e mal ventilados por um período prolongado de tempo com pessoas infetadas, não pode ser descartada", pode ler-se na nova norma.

No documento, a OMS refere ainda, no entanto, que apesar de estudos indicarem a possibilidade de transmissão pelo ar neste tipo de ambientes, o contágio também pode ser explicado pelas gotículas e superfícies e por isso pede mais investigação.

Esta nova orientação surge na sequência de uma carta aberta de 239 cientistas de 32 países endereçada à OMS. Na missiva, é feito um apelo para que se altere as recomendações de proteção contra o covid-19, tendo em conta um conjunto de provas sobre a possibilidade das pessoas poderem ser infetadas através de pequenas gotículas suspensas no ar.