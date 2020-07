1620 mortes e 44129 casos de covid-19 em Portugal. Mais 232 infetados em 24 horas

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais seis pessoas e foram confirmados mais 232 casos de covid-19 (um aumento de 0,5% em relação ao dia anterior). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (6 de julho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 44129 infetados, 29166 recuperados (mais 149) e​​​​ 1620 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 13 343 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Sendo que 96,2% encontram-se a recuperar da doença em casa.

195 dos 232 novos infetados (84%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Tal como três dos seis óbitos notificados no último dia. Os restantes estão localizados no Alentejo (onde morreram duas pessoas) e no Norte (uma). A taxa de letalidade global do país encontra-se hoje nos 3,7%.

Os restante infetados distribuem-se pelo Norte (que apresenta hoje mais 18 casos), pelo Alentejo (12) e pelo Algarve (um).

O número de internados continua a aumentar. Esta segunda-feira, estão hospitalizados 513 doentes, o que representa mais nove que ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se 74 pessoas com covid-19 (mais um).

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1182 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 31 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 37% dos doentes), seguida da febre (28%) e de dores musculares (21%).

Cientistas alertam OMS: covid pode transmitir-se pelo ar

239 cientistas de 32 países estão a preparar uma carta aberta à Organização Mundial de Saúde (OMS) apelando a que haja uma alteração das recomendações de proteção contra a covid-19. Em causa está a possibilidade da infeção ser transmitida através de pequenas gotículas suspensas no ar, avança o jornal norte-americano The New York Times.

"Especialmente nos últimos dois meses, temos dito que acreditamos que a transmissão aérea é possível, mas não é suportada por provas fortes ou claras", afirma Benedetta Allegranzi, técnica da Organização Mundial de Saúde para o Controlo de Infeções.

No entanto, quer o vírus seja transportado por grandes partículas após espirros ou por partículas muito menores expelidas e capazes de atravessar uma sala, os cientistas acreditam que o coronavírus esteja no ar e seja capaz de infetar quando inalado. E este dado novo poderá mudar todos os protocolos de segurança sanitária.

11,5 milhões de casos de covid no mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 11,5 milhões de pessoas no mundo inteiro até esta segunda-feira e provocou 537 179 mortes, segundo dados oficiais. Há agora 6,5 milhões de recuperados.

No total, os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (2 983 155) e de mortes (132 571). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (1 604 585), a Índia (699 402) e a Rússia (687 862). Portugal surge em 39.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos no mundo, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (64 900). Seguem-se o Reino Unido (44 220) e a Itália (34 861).