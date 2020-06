Mais 375 casos de covid-19 em Portugal. 76% na Grande Lisboa, 8,5% no Algarve 

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais três pessoas e foram confirmados mais 375 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira (19 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 38464 infetados, 24477 recuperados (mais 467) e 1527 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 12 460 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

76% dos novos infetados têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ou seja, 284 dos 375 novos casos dizem respeito a pessoas que vivem na zona da Grande Lisboa. A segunda região com mais casos notificados desde ontem é o Algarve (mais 32 - 8,5% dos novos infetados), depois de uma festa no concelho de Lagos ter dado origem a um surto com pelo menos 76 infetados no total, atualizaram as autoridade de saúde locais ao início desta tarde. Apesar de, durante a conferência de imprensa no ministério da Saúde, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas se ter referido a cerca de 90 infetados.

No Norte, foram notificados mais 28 infetados, no último dia. No Centro, 21 e no Alentejo, nove.

Quantos aos três óbitos declarados, dois tinham residência em Lisboa e Vale do Tejo e um no Centro. A taxa de letalidade global do país é hoje de 4%, subindo para os 17% no caso das pessoas com mais de 70 anos - as principais vítimas mortais.

Esta sexta-feira, estão internados 422 doentes (mais seis que ontem), sendo que destes 67 encontram-se nos cuidados intensivos (exatamente o mesmo número). Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há 381 hospitalizações, 59 em serviços de cuidados intensivos relacionados com a covid, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1530 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 29 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 38% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

RT é de 0,98. Ministra admite dificuldades em quebrar cadeias de transmissão

O número de pessoas que cada infetado com covid-19 contagia ao longo do tempo em Portugal é agora de 0,98, de acordo com os cálculos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) relativos ao período de 11 a 15 de junho. Sendo que este indicador é mais elevado no Centro (1,14) e no Norte (1,02). Em Lisboa e Vale do Tejo é de 0,96 - abaixo da média nacional.

A ministra da Saúde relembra que este valor já foi mais elevado, mas não disfarça a preocupação com a incapacidade de reduzir o RT. "Estamos a ter dificuldades em quebrar as cadeias de transmissão", admite.

3681 profissionais de saúde infetados. 83% já recuperaram

Durante a conferência de imprensa, a responsável pela pasta da Saúde atualizou ainda o número de profissionais de saúde infetados com o novo coronavírus até ao dia de hoje. São no total 3681: 516 médicos, 1180 enfermeiros, 1082 assistentes operacionais, 166 assistentes técnicos, 113 técnicos susperiores de diagnóstico e terapêutica e outros 620 profissionais não descriminados.

83% destes (3053) foram dados como curados e regista-se uma morte. Um médico de Medicina Familiar, de 68 anos, que colaborava no Hospital Curry Cabral, em Lisboa O especialistas estava há um mês e meio nos cuidados intensivos do Hospital de São José.

Surto em Lisboa. Hospital Militar de Belém já começou a receber doentes com covid

O aumento de casos de covid-19 na Grande Lisboa está a levar ao limite as capacidades de internamento e pelo menos duas unidades hospitalares pediram apoio à Administração Regional de Saúde (ARS). Por causa disto, o recentemente reabilitado Hospital Militar de Belém - designado Centro de Apoio Militar (CAM) Covid-19 - está desde quarta-feira (17 de junho) a receber os primeiros doentes infetados com o novo coronavírus.

O Ministério da Defesa confirmou ao DN que "após a solicitação da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT), o Centro de Apoio Militar Covid-19 começou a receber utentes do Serviço Nacional de Saúde, ontem à noite [quarta-feira]".

Três doentes foram transferidos ao início da noite de quarta-feira, mas foram chegando mais durante quinta-feira.

457 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de 8,6 milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta sexta-feira às 13:05, segundo dados oficiais. Há agora 4,5 milhões de recuperados e 457 029 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (2 264 307) e de mortes (120 691). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (983 359) e a Rússia (569 063). Portugal surge em 32.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (47 869). Seguem-se o Reino Unido (42 288) e a Itália (34 514).

De Espanha - o sexto país com mais casos e mortes - surge a notícia de que os dados divulgados sobre as vítimas da covid-19 pelo ministério da Saúde espanhol não coincidem com os números registados pelas regiões autónomas.

Desde o final do mês de maio, que o país quase não notificou oficialmente novos óbitos, no entanto, estes números continuaram a crescer a nível regional. O diário espanhol ABC fala, esta sexta-feira, numa média de 68 mortes por dia.